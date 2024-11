Secoloditalia.it - Tifosi israeliani aggrediti, il premier olandese: “Mi vergogno”. Meloni: “Antisemitismo inaccettabile”

Sdegno e solidarietà internazionale aivittime delle violenti aggressioni ad Amsterdam in occasione della partita di Europa League Ajax-Maccabi. Anche laGiorgiada Budapest, a margine del Consiglio europeo, ha espresso al primo ministroDick Schoof “profonda preoccupazione” per l’aggressione subita daida parte di manifestanti filopalestinesi. “L’dilagante èe spaventoso ed è nostro dovere garantire piena sicurezza ai cittadini di religione ebraica”, ha detto. Ursula von der Leyen dichiara di essere “indignata per i vili attacchi di ieri sera contro cittadiniad Amsterdam. Ho appena parlato con ilSchoof. Condanno fermamente questi atti inaccettabili. L’non ha assolutamente posto in Europa.