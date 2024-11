Gaeta.it - Rapina al Grand Hotel Duca d’Este: arrestato un giovane per furto e aggressione

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di audace inganno ha scosso la tranquillità deldi Tivoli Terme mercoledì mattina. Unmanovratore di 29 anni ha cercato di mettere in atto una, utilizzando un metodo ingegnoso per ingannare un ospite. La prontezza delle forze dell’ordine ha però portato a un intervento lampo e all’arresto del sospettato.L’inizio dell’operazione: l’inganno del ladroIl giorno è iniziato per il ladro poco dopo le sette, quando ha deciso di sfruttare il più classico dei trucchi: presentarsi come un membro del personale dell’albergo. Bussando insistentemente alla porta dell’ospite, ha cercato di farsi passare per un addetto, avvisando di un presunto pericolo. La mossa si è rivelata strategica, poiché l’ignaro cliente, colto di sorpresa, ha aperto la porta senza sospettare nulla di strano.