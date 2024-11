.com - Raimo sospeso per 3 mesi dalla scuola, Pratelli: “Precedente gravissimo”

Lo scrittore e insegnante Christianè statoper tredal suo ruolo di docente, con una riduzione dello stipendio del 50%, dopo aver espresso critiche nei confronti del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara.Il provvedimento disciplinare è stato deciso dall’Ufficio Scolastico Regionale a seguito delle dichiarazioni diin un dibattito pubblico sulla, tenutosi durante la festa nazionale di Avs. “Da oggi non sono in classe per tre. Ora con il sindacato e gli avvocati cercherò di difendermi. Penso di essere la vittima in questo caso”, ha dichiarato.Gli studenti del liceo Archimede, doveinsegna, hanno risposto organizzando una mobilitazione in suo sostegno, affiggendo all’ingresso dellauno striscione che recita: “tredi sospensione per un’opinione”.