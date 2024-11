Ilgiorno.it - Nuovo ricorso contro la caccia e il calendario venatorio lombardo. Gli animalisti non mollano

Brescia, 8 novembre 2024 – Continua la battaglia legale tra il mondo animalista e quello. Lac, Wwf, Lipu, Lndc Animal Protection e Lav hanno presentato appello in Consiglio di Statola sentenza del Tar Lombardia sul, che aveva riconosciuto piena legittimità confermando chiusure e giornate integrative previste in. Ora riparte il baccio di ferro, con le associazioni che, attraverso l’appello, chiedono in via cautelare di sospendere lasu tutto il territorio e comunque di anticipare le chiusure di sassello e cesena, della bec, di tutti gli anatidi, rallidi, scolopacidi e limicoli. Per le associazioni animaliste, “Regione Lombardia ha approvato il, composto da un elevato numero di documenti diversi ed oltre 160 pagine che devono regolare 3 specie, date e quantitativi massimi di animali che possono essere abbattuti nel territorio regionale.