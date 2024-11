Liberoquotidiano.it - "La sinistra al caviale prima o poi ce la farà": sms in diretta, Meloni stronca Schlein

Risponde al fuoco, Giorgia, attaccata per l'sms spedito e letto ina Un giorno da pecora, il programma di Rai Radio 1 a cui spiegava di essere ancora influenzata ma al lavoro, "poiché non godo di particolari diritti sindacali". Una stoccata a Maurizio Landini, tra gli altri. Parole che hanno scatenato la rappresaglia delle opposizioni, Ellyin primissima fila. Erisponde proprio alla segretaria del Pd. "Ieri Ellyha detto che io svilisco i diritti sindacali perché, a una trasmissione radiofonica leggera, ho risposto a un sms in modo leggero dicendo che non mi sentivo bene ma ero comunque a fare il mio lavoro, perché come capite benissimo qui non c'è nessuno che mi possa sostituire in questo senso. Chiaramente citavo il tema dei diritti sindacali, mi dispiace che anche su questo si riesca a fare una polemica su una cosa completamente inutile", ha premesso il premier.