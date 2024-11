Panorama.it - Kamala Harris: le vere ragioni di una disfatta clamorosa

La sconfitta diè stata. D’altronde, qui su Panorama.it , avevamo spiegato già in agosto come la candidata dem scontasse delle debolezze strutturali. Il punto è che, negli ultimissimi giorni, si è fatta strada la tesi secondo cui la vicepresidente avrebbe perso a causa di un elettorato fondamentalmente sessista, che non avrebbe voluto una donna come inquilina della Casa Bianca. C’è da chiedersi se le cose stiano veramente così. Sarebbe davvero questa la causa della debacle elettorale della? A ben vedere, il sessismo non c’entra nulla. La vicepresidente ha dovuto infatti fare i conti sia con dei problemi strutturali sia con alcuni errori marchiani commessi durante la campagna. Iniziamo dai primi.Come noto, lasi è ritrovata catapultata alla candidatura presidenziale all’improvviso, bypassando le primarie e, soprattutto, a soli tre mesi dal voto.