Gaeta.it - Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti: Sfide e Prospettive

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildidei, noto come Rentri, si appresta a trasformare il modo in cui le aziende gestiscono i loro flussi di. Durante una tavola rotonda svoltasi a Ecomondo 2024, è emerso come questa innovazione possa portare significativi cambiamenti nel panorama della gestione dei, con la digitalizzazione come fulcro centrale. Antonino Rapisardi, direttore commerciale di Omnisyst, ha fornito approfondimenti essenziali su questo passaggio epocale, tracciando un quadro delle opportunità e delleche si presenteranno.Le tempistiche di avvio e l’importanza della transizioneIl lancio ufficiale del Rentri è previsto per il 13 febbraio, con un periodo di iscrizione che si apre il 15 dicembre. Questo intervallo sarà cruciale per le aziende che desiderano adattarsi e iniziare a implementare il nuovo sistema.