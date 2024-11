Lanazione.it - Beko sul tavolo del ministro. Lo stabilimento di Siena diventa osservato speciale

I sindacati si aspettavano il piano industriale, invece ieri alministerialeha presentato un aggiornamento sulle sue attività industriali e operative in Italia insieme a una valutazione congiunturale del contesto economico e del settore, dopo l’accordo di conferimento con Whirlpool Emea Holdings Llc. Nell’incontro avvenuto alla presenza delAdolfo Urso, del sottosegretario Fausta Bergamotto, della presidente della Provincia Agnese Carletti, del sindaco Nicoletta Fabio, di Valerio Fabiani per la Regione e dei sindacati, l’azienda, rappresentata dal presidente e Cco Ragip Balcioglu, ha evidenziato le criticità attuali: il netto rallentamento della domanda in Europa, una maggiore concorrenza del mercato asiatico, risultati aziendali negativi nonostante massicci investimenti e una sovracapacità strutturale in Italia.