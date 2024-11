Quotidiano.net - Assistenza sanitaria per i senza fissa dimora: approvato il disegno di legge. “Atto di civiltà”

Roma, 8 novembre 2024 – Le personein Italia potranno avere accesso all’: lo sancisce l’approvazione di oggi, da parte del Senato deldiche prevede che nelle città metropolitane, anche le persone che non hanno una residenza anagrafica potranno ora iscriversi nelle liste degli assistiti delle Asl, scegliersi un medico di medicina generale, avere accesso alle prestazioni assicurate dai Lea. La, firmata da Marco Furfaro (Pd), è stata approvata per ora in via sperimentale, con uno stanziamento di un milione di euro l’anno per il 2025 e il 2026. Finora, per cercare di aggirare il vuoto normativo, le personevenivano registrate all’anagrafe con un indirizzo fittizio oppure facendo riferimento a enti e associazioni. Furfaro ha sottolineato che si trattava di una via temporanea che però interessava più di 100mila persone vulnerabili.