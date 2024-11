Psg, tifosi espongono striscione "Free Palestine". Ministro Interno chiede spiegazioni al club

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ha fatto discutere molto in Francia loesposto daidel Psg in occasione del match di Champions League contro l’Atletico Madrid. Prima del fischio d’inizio, il Collettivo Ultras Paris ha infatti mostrato un drappo con la scritta “” con i colori delparigino (il rosso e il blu), che ritraeva una bandierase insanguinata, ma anche le bandiere del Libano, un’immagine di Gerusalemme, una persona con la kefiah e dei carri armati.A tal proposito, ildell’francese, Bruno Retailleau, ha scritto su X: “Quellonon doveva essere esposto allo stadio. Chiedo al Psg di daree alle squadre di vigilare affinché la politica non rovini lo sport, che deve sempre restare un fermento unitario. messaggi come questo sono vietati dai regolamenti della Lega e dell’Uefa.