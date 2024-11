Nissan taglierà 9 000 posti nel mondo

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

10.35 La casa automobilistica giapponeseha annunciato che9.000di lavoro e ridurrà la capacità produttiva del 20% in tutto il, a fronte di un forte calo delle vendite. Non ha precisato però il calendario. Il gruppo ha anche dichiarato di aver rivisto nettamente al ribasso le previsioni di vendita e di utile operativo per il 2024.In una nota afferma che "di fronte alla gravità della situazione,sta adottando misure urgenti per invertire la rotta e creare un'azienda più reattiva e resistente".