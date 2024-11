Gaeta.it - Napoli si prepara all’apertura della Casa del Giallo, un nuovo hub per gli amanti del mistero

Facebook WhatsAppTwitter Mercoledì 13 novembre 2024,vedrà l’aperturadel, un’importante novità per gli appassionati del genere crime e. Situata in via Enrico Alvino 129, questa nuova sede rappresenta un punto di riferimento nel panorama culturale italiano, ideata dall’associazione Gialli.it, attiva da oltre 15 anni nel campo letterario. Il progetto nasce dalla passione di Ciro Sabatino egiornalista Anita Curci, che hanno creato un ambiente dedicato al cultorenarrativa gialla e noir.Un centro culturale dedicato al crime e alLadelnon è solo uno spazio fisico, ma un vero e proprio centro culturale che si propone di accogliere scrittori, giornalisti, giallisti e collezionisti. Con l’intento di diventare un crocevia di idee e progetti, questa sede offrirà una vasta gamma di attività.