L’italiano che girerà il mondo in barca a vela da solo per 80 giorni | Ho imparato a dormire 20-40 minuti

Giancarlo Pedote farà 45 mila chilometri in. Partirà dalla Francia, scenderà lungo l’Atlantico, circumnavigherà l’Antartide. Per poi risalire attraverso Capo Horn. E rientrare dopo ottantasulla costa francese. Lui e altri 40 che hanno passato la selezione per la Vendée Globe, il giro delin solitaria e in. «E in Francia siamo talmente famosi da finire in un album Panini dedicato alla regata», spiega lui in un’intervista a Repubblica. Nella quale racconta di essere «fiorentino, ma dal 2007 vivo a Lorient. Tifo per la Fiorentina, ma anche per l’Fc Lorient, la città che mi ha adottato e dove i dirigenti del club mi invitano allo stadio. Qui ci sono mia moglie Stefania e i miei figli Aurelio e Isabella: sì, ho una famiglia, in fondo sto fuori casa non più di 80all’anno, conosco manager che viaggiano più di me».