Gaeta.it - L’arrivo del freddo: la fine del caldo anomalo in Europa

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le recenti previsioni meteo indicano ladi un periodo diinsolito che sta colpendo l’. Da domenica, le temperature cominceranno a diminuire significativamente, e già da martedì 12 novembre il continente, in particolare le aree comprese tra Polonia, Germania, Francia e Nord Italia, sarà influenzato da venti provenienti dal Nord, segnando l’avvento delinvernale.Le anomalie climatiche di ottobre e novembreL’attuale situazione climatica è caratterizzata da temperature superiori alla media in gran parte del continente europeo. Andrea Garbinato, esperto di meteorologia, ha evidenziato che su alcune aree della Scandinavia e della Scozia si registrano anomalie fino a +13°C. Questo riscaldamento è generalizzato, con eccezioni per Grecia, Turchia e Russia, che si trovano a vivere condizioni climatiche più fredde.