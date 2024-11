Gaeta.it - La Sicilia lancia una campagna per attrarre turisti nei mesi freddi

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Lasi prepara a rafforzare la propria presenzaca attraverso unainnovativa, progettata per stimolare l’afflusso di visitatori anche durante i periodi di bassa stagione. “Vivi latutto l’anno” è il titolo della nuova iniziativa che utilizza video e contenuti fotografici per raccontare la bellezza dell’isola anche negli autunni e inverni più freschi, proponendo un’ampia varietà di esperienze culturali, naturalistiche e gastronomiche.Obiettivo: destagionalizzare il turismonoLapromozionale sarà attiva per otto settimane e punta a mostrare lacome una metaca appetibile per tutto l’anno. Attraverso una narrazione accattivante, il progetto si rivolge non solo aiitaliani, ma anche a quelli provenienti da altre nazioni europee e non solo.