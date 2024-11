Gaeta.it - La Roma cerca riscatto in Europa League contro l’Union Saint-Gilloise

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La, guidata da Ivan Juric, si prepara per un’importante sfida di, fissata per oggi. La squadra giallorossa arriva da un periodo piuttosto complesso, dopo la recente sconfitta in campionatoil Verona, e ha assoluto bisogno di punti per risollevarsi e consolidare la propria posizione nel girone di competizione europea.Il percorso dellainDopo le prime tre gare, lasi trova in una situazione delicata nel Gruppo E della competizione. Finora, ha raccolto solo quattro punti: un pareggiol’Athletic Bilbao e una vittoria molto sofferta all’Olimpicola Dinamo Kiev, chiusa sul punteggio di 1-0. Tuttavia, la débâcle subita in trasfertal’Elfsborg ha complicato ulteriormente le cose.