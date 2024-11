Gaeta.it - La Benacquista Assicurazioni Latina Basket affronta l’Allianz Pazienza San Severo: si cerca il riscatto

Laè pronta per un'importante sfida in trasferta controSannel turno infrasettimanale di campionato. Questa partita si svolgerà oggi, 7 novembre, alle ore 21 presso il Palazzetto dello Sport "Falcone e Borsellino". Entrambe le squadre sono determinate a ottenere una vittoria, in un momento cruciale della stagione dove ogni punto può fare la differenza.Le aspettative del coach e le difficoltà della squadraIl coach Agostino Origlio ha espresso preoccupazione per le difficoltà riscontrate dalla sua squadra durante le trasferte. Laha avuto problemi nel trovare la propria identità come gruppo in queste situazioni. "Le difficoltà sono tante, lo stiamo riscontrando soprattutto durante le partite in trasferta," ha dichiarato.