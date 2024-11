Gamberorosso.it - In arrivo 100 milioni di euro per le imprese agricole: al via bando Innovazione di Ismea

Centodiper lee della pesca italiane che vogliono investire sul rinnovo delle trattrici, dei macchinari e in sistemi all'avanguardia. Si riapre, infatti, dal 15 novembre prossimo, ildedicato al Fondo. L'annuncio è stato dato dal Masaf durante Eima, l'Esposizione internazionale di macchine per l'agricoltura e il giardinaggio, a Bologna, alla presenza del ministro Francesco Lollobrigida. La somma complessiva è il risultato di un ulteriore finanziamento da 25diche si aggiungono ai 75 annunciati lo scorso anno.Contributi a fondo perduto fino al 95%Il 30% delle risorse è riservato allenei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dall'alluvione del maggio 2023. La misura, spiega l', favorisce il ricambio delle trattricie gli investimenti in macchine e sistemi innovativi nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.