Gravina | Il calcio italiano si prepari alla rivoluzione

: “Ilsi”Sospetti e veleni, c’era il rischio di una giungla”.“Con me o senza me ci sarà una”Il Presidente della Figc, Gabrieleha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato senza mezze misure dei cambiamenti che attendono RICANDIDATURA – “Scioglierò la riserva tra qualche giorno, ma non deciderò da solo. Lo farò con le componenti del. Un federatore non può autocandidarsi, se non verifica il consenso attornosua capacità di rappresentare una guida per il movimento”. MODIFICHE STATUTO – “È un segnale importante, che ho molto apprezzato. Ma riguardava le regole. Adesso la verifica si sposta sulla leadership”LA SERIE A – “Quelle astensioni provano che la maggior parte delle società ha compreso lo sforzo fatto per valorizzare il peso della Lega di A, e quindi è una presa di distanza rispetto a chi ha tentato di forzare la mano, in un’ottica non costruttiva ma esclusivamente oppositiva”.