Francesco Totti e Ilary Blasi di nuovo in tribunale coinvolto anche il loro figlio Cristian | nuove richieste assegni e cifre

La disputa legale tracontinua a destare l’attenzione dei media, conevoluzioni che coinvolgonoaspetti familiari. La conduttrice televisiva ha richiesto una revisione al rialzo dell’assegno di mantenimento cheversa per itre figli, sostenendo di aver subito una riduzione delle sue entrate lavorative. Dall’altra parte,ha presentato una contro-istanza, evidenziando che il primogenito,, ha raggiunto una certa indipendenza economica e non vive più nella casa familiare. Il giovane calciatore, infatti, gioca per una squadra professionistica fuori Roma. Questi elementi potrebbero influenzare la decisione delin merito alla cifra mensile versata.L’indipendenza die ilcontratto sportivo, il primogenito dell’ex calciatore, ha firmato un contratto con una squadra professionistica, dimostrando la sua crescita e autonomia economica.