Justcalcio.com - Donald Trump consegnerà il trofeo al vincitore della Coppa del Mondo 2026?

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:ha vinto le elezioni americane del 2024, con il presidente 78enne destinato a supervisionare sia ladelper club del 2025 che ladeldel.Mentre ladelper club 2025 sarà ospitata esclusivamente negli Stati Uniti tra giugno e luglio del prossimo anno, le partite saranno giocate in Canada, Stati Uniti e Messico nelladel.La finale del torneo più prestigioso del calcio, tuttavia, si svolgerà al MetLife Stadium nel New Jersey il 19 luglio. Ma questo significa cheilaldel? QuattroQuattroDue spiega di seguito.ilaldelsarà presidente per i Mondiali del(Credito immagine: JEFF KOWALSKY/AFP tramite Getty Images)Come è consuetudine, il leader di un paese consegna ildelinsieme al presidenteFIFA dell’epoca.