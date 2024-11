Anteprima24.it - Chiusa l’esperienza al Benevento di Christian Pastina: trovato l’accordo per la risoluzione anticipata

Tempo di lettura: < 1 minutoSi ècon la maglia giallorossa diche haper ladel suo accordo con ilche sarebbe scaduto il 30 giugno 2026. Questa la nota della società di via Santa Colomba: “IlCalcio comunica di aver raggiuntoconsensuale perdel contratto con il calciatore. Il Club sannita ringraziae gli augura le migliori soddisfazioni professionali e personali”. Ilda molte settimane era alla ricerca di un accordo per risolvere in anticipo il contratto con il difensore, squalificato fino al al 30 luglio 2025 per la vicenda relativa al calcioscommesse (LEGGI QUI), anche se è necessario ancora attendere l’ultimo grado della Giustizia Sportiva.