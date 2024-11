Calciomercato.it - Champions League, calcio in faccia e cambio obbligato: lascia il campo sanguinante

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Costretto are il match anzitempo dopo aver subito un colpo, ha perso molto sangue: le sue condizioni saranno valutate dopo il triplice fischioTurno diparticolarmente positivo per le squadre italiane che, se si esclude il pareggio della Juventus suldel Lille, sono tutte riuscite a portare a casa l’intera posta in palio. A confermare il suo momento di forma particolarmente propizio è stato anche il Barcellona di Flick, in grado di stendere la Stella Rossa con un perentorio 2-5. Tuttavia, i blaugrana sono stati chiamati ad effettuare uninil(LaPresse) –mercato.itNel corso del 67?, infatti, Cubarsí è stato costretto ad alzare bandiera bianca, tornando anzitempo in panchina.