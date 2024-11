Apprensione per Samuele Bersani rimanda il tour per motivi di salute | Devo stare a riposo forzato

Leggi l'articolo completo su Open.online

«Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all’altro. Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema diche mi obbliga a fermarmi.per un pò di tempo, lontano dai palchi» a scrivere queste parole, uno dei maggiori cantautori italiani, autore di capolavori della nostra musica come Giudizi universali, En e Xanax, Freak e Replay. Non da riferimenti chiari rispetto il problema diin questione ma, promette: «Ne parlerò appena possibile, dando risposte che oggi non avrei, alle domande che giustamente mi farete. Voglio intanto evitare ogni equivoco: niente che abbia a che vedere con la mia voce». Lo stop perdicostringerà, 54 anni, nato a Rimini ma bolognese di adozione, pupillo di Lucio Dalla, cinque volte Targa Tenco e due volte premio della critica Mia Martini al Festival di Sanremo, are ilnei teatri accompagnato da un’orchestra.