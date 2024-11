Game-experience.it - Stranger Things 5, Netflix ha annunciato il periodo di uscita ed i titoli degli episodi

haildidi5, rivelando di conseguenza che la quinta ed ultima stagione della celeberrima serie televisiva farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming nel corso del 2025. Contestualmente a questa importante novità,ha deciso anche di rivelare i nomi di tutti e gli 8che contraddistingueranno la nuova season dello show: La missione La scomparsa di La trappola Il mago La scossa La fuga da Camazotz Il ponte Il mondo realeha condiviso la seguente “Nell’autunno del 1987 ha inizio un’ultima avventura.5 è in arrivo nel 2025.” Ricordiamo che5 è l’ultima stagione della celeberrima serie TV creata dai Duffer Brothers, in grado di imporsi sin da subito come unoshow più visti ed amati dagli abbonati di