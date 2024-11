Ilveggente.it - Sinner-Alcaraz, cambio in vetta alla classifica: annuncio terribile

in: l’mette nero su bianco quello che sarà il prossimo anno. Ecco le parole Il duellosarà quello che, senza dubbio, terrà vivo il mondo del tennis per moltissimo tempo. L’italiano è in testamondiale e chiuderà al primo posto il 2024; lo spagnolo invece, dopo aver vinto due Slam, non ha trovato la continuità che l’azzurro ha fatto vedere.in(Lapresse) – Ilveggente.itUna continuità assurda, anche per quello che c’è stato dietro in questi mesi con una positività venuta fuori ad agosto, all’opinione pubblica, e che invece Jannik si portava dietro da tempo. Lui ha continuato a giocare, la cosa che gli riesce meglio al mondo, dimostrando di avere delle qualità che vanno oltre tutto: non solo qualità sportiva, ma anche e soprattutto mentali.