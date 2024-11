Liberoquotidiano.it - Salvini esulta per la vittoria di Trump con questa fotografia: roba da far impazzire i compagni | Guarda

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Vince, anzi stra-vince Donald. Nelle elezioni negli Usa, una "scoppola" clamorosa per Kamala Harris e i democratici: le proporzioni sono già nettissime, anche se mancano i dati definitivi. E in Italia, tra i primissimi ad accogliere e "proclamare" ladel leader repubblicano, c'è Matteo, leader della Lega e vicepremier, uno che non ha mai nascosto il fatto di sostenere il tycoon. Il messaggio dipiove poco dopo le 8 del mattino, poche parole, ma chiarissime: "Lotta all'immigrazione clandestina e taglio delle tasse, radici cristiane e ritorno alla pace, libertà di pensiero e no ai processi politici. Anche negli Usa vincono buonsenso, passione e futuro!", conclude. A corredo del messaggio, un collage di foto di, compreso lo scatto che lo mostra ferito col pugno alzato dopo l'attentato di Butler.