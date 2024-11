Formiche.net - Rischi dell’IA. Il ministro Nordio promette nuove norme penali

L’avanzamento della tecnologia, in particolare dell’intelligenza artificiale, “ci espone afino a ieri impensabili”. Per questo, “dobbiamo intervenire, anche con, perché ci sono vuoti di tutela”. A parlare così è stato Carlodella Giustizia, intervenuto al Salone della Giustizia. Una questione rilanciata da Guido Crosetto., ha commentato su X ildella Difesa, ha “totalmente ragione” quando parla di quella che è una sfida “molto rilevante” per il legislatore e per la giustizia. “Il livello della tecnologia consente ormai di creare audio e video totalmente falsi da zero e giorno dopo giorno diminuisce la possibilità di verificarli”, ha scritto. “Sarà la prossima frontiera delle fake news, della manipolazione delle opinioni pubbliche, dei ‘Dossier’: non devo più crearli con dei taglia e cuci da adattare ad una trama ma potrò inventare tutto da zero”, ha aggiunto.