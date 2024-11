Calciomercato.it - Reijnders oro rossonero, da Guardiola a Flick: l’Europa spaventa il Milan

Leggi tutto su Calciomercato.it

Tijjanitra i top delin questo inizio di stagione e le big d’Europa già ci fanno un pensierino: possono essere almeno in quattro. Ecco quanto costa Ilstenta in questo inizio di stagione, la classifica non può essere soddisfacente in campionato, ma in Champions League è arrivata l’impresa titanica contro il Real Madrid del grande ex Carletto Ancelotti.(LaPresse) – calciomercato.itLa squadra di Fonseca ha 17 punti in Serie A, -8 dalla vetta e -5 dal quarto posto dovendo comunque recuperare una partita a Bologna. In aggiunta le grane di spogliatoio, da Theo Hernandez a Tomori e ovviamente Leao. Insomma, una serie di questioni niente affatto semplici per l’allenatore, che certo si può consolare con chi invece sta dando un enorme contributo. In primis Christian Pulisic, cannoniere e uomo più decisivo di questo