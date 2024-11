Lettera43.it - Presidenziali Usa, i sostenitori di Trump fanno già festa: le immagini

Donaldè sempre più vicino al ritorno alla Casa Bianca. Dopo aver conquistato la Carolina del Nord e la Georgia e avanti in tutti gli Stati chiave, secondo Fox News il tycoon è ormai a un passo dal prendersi anche la Pennsylvania, che gli garantirebbe i 19 grandi elettori necessari per arrivare a quota 270 necessari per tornare alla Casa Bianca. La notizia ha scatenato l’euforia deisoprattutto nel quartier generale di Palm Beach, dove si è sentito un boato al grido di «Usa, Usa!». Entusiasmo fra i repubblicani anche per le strade delle grandi città americane, dove in tanti hanno iniziato a osannare il nome di The Donald. Lee i video più emblematici. Kaitlan Collins is announcing live on CNN from theelection watch party in Palm Beach The entire crowd just drowned her out shouting “fake news! fake news!” and “USA! USA!” as she announcedwinning North Carolina Pure gold pic.