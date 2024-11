Sport.quotidiano.net - MotoGp, Borsoi: “Bagnaia e Martin come Lorenzo e Rossi”

Bologna, 6 novembre 2024 – Un livello di competizione stellare, che non si vedeva da tempo. Jorgee Peccomeriterebbero entrambi il titolo, ma non è previsto e allora uno dei due gioirà e l’altro penserà arifarsi nel 2025. Il vantaggio dello spagnolo è consistente, più 24, eha a disposizione 37 punti se dovesse vincere sia sprint che gara, significa che Jorge deve farne almeno 14 per conquistare il primo titolo moto gp della sua carriera. Missione non difficile, visto l’attuale livello dei due contendenti che è nettamente superiore agli altri.deve sperare in un passo falso del rivale o ricevere una mano da Marquez e Bastianini, ma in Ducati non ci sono giochi di squadra e ognuno corre per sé. Un peccato per l’italiano che ha vinto addirittura dieci gare stagionali e ci sono riusciti nella storia solo Agostini, Doohan,, Stoner e Marquez, ma ha pagato a caro prezzo qualche errore di troppo in Sprint race, ed è lì cheha ribaltato il risultato in suo favore.