Oasport.it - LIVE Spagna-Italia 17-20, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: azzurri avanti dopo il primo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA36? Goooooooool. Recupero difensivo dell’che riparte in contropiede con Simone Mengon che serve il fratello, il quale batte il portiere avversario.17-20. 36? Goooooool!! Non fallisce Helmeon che va a segno per la terza volta nel match.17-19. 36? Altra ottima azione dell’che guadagna un nuovo tiro dai 7 metri. 35? Rete veloce di Odriozola.17-18. 34? Goooooool. Helmeon non fallisce il tiro dai 7 metri.16-18. 34? Finta perfetta di Marco Mengon che procura un tiro dai 7 metri. 33? EBNER!! L’azzurro para il tiro dai 6 metri della, che ci riprova sulla ribattuta ma sbatte sul palo. Inizio di 2°spettacolare per il portiereno. 33? Questa volta si supera Hernandez Ferrer che ipnotizza il tiro dai 6 metri dell’