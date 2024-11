Secoloditalia.it - Landini senza freni: “È il momento della rivolta sociale”. E la sinistra lo difende pure

Non solo la chiamata allo sciopero generale, ma anche quella alla “”. Intervenendo all’Assemblea nazionale dei delegatiCgil, a Milano, Maurizio, si è lasciato prendere la mano, andando incontro a quelli che il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti, ha indicato come due elementi cui fare attenzione: la configurazione degli estremi di un reato e la figuraccia.invoca la “: è arrivato il” “Io credo sia arrivato ildi una vera e propriaperché avanti così non si può più andare”, ha detto il segretario generaleCgil, parlando dello sciopero generale indetto con la Uil per venerdì 29 novembre e lamentando una presunta “campagna di delegittimazione” nei confronti delle sigle che lo hanno convocato. “Quando qualcuno ci dice ‘state facendo politica’ noi rispondiamo ‘sì stiamo facendo politica per cambiare queste scelte”, ha proseguito, sostenendo, come se questo già non fosse accaduto, che “il salario, la sanità, lo studio e la stabilità di vita delle persone devono tornare ad essere al centropolitica”.