L'Accademia Italiana della Cucina lancia la sfida: Erbe aromatiche vs Spezie

Arezzo, 6 novembre 2024 – Nel 66esimo anniversario dalla sua istituzione, la Delegazione aretina delospita la tavola rotonda “vs”. Appuntamento il 9 novembre presso il Salone delle Feste del Circolo Artistico di Arezzo per discutere di come questi ingredienti non solo possono esaltare il profumo, il gusto e l’aroma del cibo, ma anche agire sui nostri sensi. L’uso delleda sempre caratterizza lamediterranea e anche quella aretina. L’influsso di altre culture ha portato a introdurre nella nostra gastronomia nuovi sapori conesotiche ma anche a favorire le sperimentazioni con altreper trasformare ogni piatto in una nuova esperienza sensoriale. La tavola rotonda “vs”, ideata dall’Accademico Maurizio Pampaloni, sarà un “incontro-scontro” tra queste due modalità di insaporire il cibo, con l’obiettivo di far conoscere l’importanza dell’uso sia delleche dellenellada un punto di vista storico, culturale, nutrizionale e gastronomico.