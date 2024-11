Dilei.it - La Talpa, pagelle prima puntata: ritorno senza anima (2), lo sbaglio di Diletta Leotta (6)

Ilde Laha decisamente tradito ogni aspettativa. C’era grande attesa per questo reality show, che mancava sul piccolo schermo da ben sedici anni. L’ultima edizione, quella trasmessa nel 2008 e vinta da Karina Cascella, è ancora vivida nella mente dei telespettatori. Ebbene, di quel format è rimasto poco e niente. Ladi oggi, condotta da, è praticamente un nuovo reality show con un vecchio nome. Del resto Pier Silvio Berlusconi aveva già annunciato che ci sarebbero stati numerosi cambiamenti ma per ora il risultato è disastroso. Laè stata dominata dalla lentezza e dalla noia. Tanti sbadigli, troppe chiacchiere, poca azione. La, unche non convince. Voto 2 La2024 è low cost, e si vede. Le prime edizioni erano ambientate in posti lontani e affascinanti: Messico, Kenya, Sudafrica.