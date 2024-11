Lanazione.it - La nuova stagione di Artè. Presentati tutti gli appuntamenti

Leggi tutto su Lanazione.it

Si parte. Al via laartistica 2024-2025 del cinema teatroa Capannori. Il programma della, gestita direttamente dal Comune con la direzione artistica dell’attore e regista Marco Brinzi e la collaborazione di Cineforum Ezechiele, si divide in varie sezioni: Cinema d’autore, per famiglie, Teatro, Musica, Incontri, Festival. "Ci proponiamo di offrire una proposta culturale di qualità che attraverso il cinema, la musica e le varie forme di arte vada ad intercettare gli interessi di adulti e bambini - spiega l’assessora alla cultura Claudia Berti – un cartellone che non offre solo occasioni di intrattenimento, ma anche momenti di riflessione". Il programma è vastissimo, vediamo quello di novembre. Per Cinema d’autore venerdì 8 ore 21 "Vermiglio" con Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico; venerdì 15 novembre ore 21 "Iddu- L’ultimo Padrino" di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, con Toni Servillo e Elio Germano.