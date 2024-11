Feedpress.me - Kamala Harris: accetto la vittoria di Trump, ma la lotta per la democrazia continua

Leggi l'articolo completo su Feedpress.me

la sconfitta ma laper la libertà e per l’ America non finisce qui». La guerriera gioiosa ha perso la battaglia più importante della sua vita, distrutto i sogni suoi e di milioni di americani e provocato un bagno di sangue democratico attraverso tutta l' America , ma non ha perso una grinta . Dopo una notte in silenzio,ha chiamato il suo rivale Donaldper congratularsi,.