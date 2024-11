Ilfattoquotidiano.it - Imbrattano l’ambasciata Usa a Londra, arrestati due ambientalisti anti-Trump: “Alimenta crisi climatica” – Video

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Due attivisti del gruppo ambientalista radicale Just Stop Oil sono statiper aver cosparso con vernice di colore arancione il muro perimetrale delUsa ain un’azione di protesta contro la vittoria nelle elezioni presidenziali americane di Donald. In un comunicato l’organizzazione ha affermato che “il mondo è scivolato ulteriormente verso il fascismo e la” e il ritorno dialla Casa Bianca “mette a rischio la vita della gente comune” per il programma di massiccio sfruttamento dei combustibili fossili promesso dal presidente eletto oltre al dietrofront rispetto alla transizione green. Come si vede in un, i due uomini finiti in manette, di 25 e 72 anni, hanno utilizzato due estintori carichi di vernice con una modalità sfruttata spesso da Just Stop Oil, noto nel Regno Unito anche per aver preso di mira in vari blitz importopere d’arte esposte nei musei.