"Il turco in Italia" torna dopo 205 anni

Il consumismo, la bulimia dell’acquisto, il collezionare rapporti e sentimenti che porta alla solitudine, a perdere se stessi. Ma anche la liberazione verso una "scintilla di vita". Al Pergolesi205di assenza, "Ilin" di Gioachino Rossini, dramma buffo in tre atti su libretto di Felice Romani, composto nel 1814 per il Teatro alla Scala di Milano. L’opera andrà in scena venerdì (ore 20,30) e domenica (ore 16) prossimi, con anteprima giovani domani alle 16, quale secondo titolo della 57esima stagione lirica di Tradizione. Al centro dell’interpretazione del regista Roberto Catalano c’è un vero e proprio "consumismo amoroso": con la sua collezione d’amanti, Donna Fiorilla, interpretata da Elena Galitskaia, incarna pienamente la frenesia dell’accumulo e il poeta Prosdocimo, ovvero Bruno Taddia (in scena venerdì) e Daniele Terenzi (domenica), è a caccia di una storia da raccontare e promuove e vende i sentimenti come merci.