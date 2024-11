Bergamonews.it - Il Morla ripulito dopo l’alluvione: via foglie e rami dal letto del torrente ma “l’attenzione rimane alta”

Bergamo. Le anatre sono tornate a nuotare pacificamente nel. Come testimoniato dalle immagini non è un’espressione metaforica ma la realtà che i residenti del quartiere di Borgo Palazzo a Bergamo possono osservare da ormai diversi giorni.che ha colpito il capoluogo tra l’8 e il 9 settembre sembra essere solamente un lontano ricordo: nel quartiere cittadino la furia del, in piena fin dalle prime ore del mattino di quel tragico lunedì, aveva sgomentato i passanti ma il corso d’acqua non era esondato come a poche centinaia di metri di distanza, in via Baioni in Borgo Santa Caterina, dove la fuoriuscita dell’acqua dagli argini causò drammatiche conseguenze nelle abitazioni private e in alcune attività commerciali. Ilin piena in Borgo Palazzo la mattina di lunedì 9 settembre L’alta concentrazione di vegetazione neldelaveva portato all’immediato intervento delle istituzioni per ripulire l’alveo e scongiurare nuovi disastri.