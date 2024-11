Grob Italy premiata dalla Camera di commercio italo-germanica | è un’eccellenza nella formazione

Leggi tutto su Ildenaro.it

è statacon una menzione speciale in occasione del “Premio di Eccellenza Duale”, evento annuale delladi(Ahk Italien), tenutosi presso l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma, a Villa Almone. Tra le motivazioni del riconoscimento a– che lavora su progetti duali dal 2020 con la Fondazione Its aerospazio/meccatronica di Torino – si sottolinea “l’impegno dell’aziendaco-progettazione di un percorso duale mirato non solo alla crescita professionale, ma anche allo sviluppo personale degli apprendisti. In particolare per l’opportunità offerta di arricchire l’esperienza formativa all’estero, promuovendo uno scambio di buone pratiche tra apprendisti e tutor aziendali in Italia e Germania.” L’ambasciatore tedesco Hans-Dieter Lucas e Jörg Buck, consigliere delegato AHK Italien, hanno evidenziato come il modello duale rappresenti una risposta concreta alla carenza di personale qualificato, problema riconosciuto dal 40% delle aziende-tedesche secondo l’ultimo Business Outlook.