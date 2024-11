Liberoquotidiano.it - Elezioni Usa, Orban: "Vittoria Trump è la più grande lotta nella storia della politica occidentale"

"Parlo di unastraordinaria, forse del piùrecupero epiù". Così il premier ungherese Viktora propositodi Donaldnegli Stati Uniti. "Hanno minacciato di mandarlo in prigione, gli hanno sequestrato i beni, volevano ucciderlo. Tutto il mondo dei media in America si è rivoltato contro di lui eppure ha vinto. Questo significa unaper le persone che credonovolontà,perseveranza - ha detto -. E per il mondo, significa la speranza per la pace".