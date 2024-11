Ilfoglio.it - Elezioni americane, tutti gli aggiornamenti: Trump vince in Kentucky e Indiana, Harris in Vermont

Leggi tutto su Ilfoglio.it

Urne aperte ancora per poche ore negli Stati Uniti, dove oltre 80 milioni di persone si sono già recate a votare per eleggere il prossimo presidente. (potete seguire quigli, in diretta video con le nostre firme). Qui la mappa aggiornata con i primi risultati, stato per stato. A pesare particolarmente sono i sette stati cosiddetti "stati chiave" o "swing states", cioè quelli il cui voto, democratico o repubblicano, può variare da elezione a elezione. Gli "stati chiave" sono sette: Arizona, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin e Georgia. Quest'ultima è uno dei primi stati a chiudere i seggi. La notte elettorale con il Foglio: la diretta streaming Chiudono i seggi in Georgia Alle 19.00 ora locale hanno chiuso i seggi in Georgia, stato in bilico, South Carolina,e Virginia.