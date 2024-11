Liberoquotidiano.it - Concita De Gregorio insulta Trump? La reazione di Mario Giordano: caos dalla Berlinguer | Video

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

"Un candidato spaventoso". Prima di arrivarci, però,Dein studio da Biancaa E' sempre CartaBianca, su Rete 4, snocciola una serie di insulti impressionante contro Donald. "Dal mio punto di vistaè un guerrafondaio, razzista, machista, un prepotente, un violento, un bugiardo, chi più ne ha più ne metta: è un candidato spaventoso". "La battaglia di Kamala Harris - prosegue l'editorialista di Repubblica - non è contro un candidato, è contro l'irrazionalità. Effettivamente moltissime persone votano perma lo votano in maniera totalmente irrazionale, perché viviamo in un tempo in cui la ragione ha perduto, la ragione è sconfitta". Impagabili le espressioni del volto di, il conduttore di Fuori dal coro, sempre su Rete 4, in collegamento con la