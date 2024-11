Champions League 2024 25 | tracollo Manchester City in casa dello Sporting poker del Liverpool che rimane in vetta

Leggi tutto su Sportface.it

Davanti a tutti in/25 dopo quattro giornate c’è il, unica squadra fin qui a punteggio pieno in attesa dell’Aston Villa domani. I Reds hanno rifilato un pesante 4-0 al Bayer Leverkusen, mandano così un chiaro segnale a tutte le avversarie; succede tutto nella ripresa: la formazione di Slot trova il vantaggio con lo splendido tocco sotto di Diaz, poi raddoppia due minuti più tardi con il colpo di testa di Gakpo su cross al bacio di Salah. Nel finale ancora Luis Diaz da pochi passi trova due gol quasi in fotocopia e firma la tripletta personale per il definitivodel. L’altra importante notizia di giornata, assieme alla vittoria del Milan al Bernabeu, è la pesante sconfitta del, che crolla 4-1 sul campo. A passare in vantaggio sono i Citizens dopo 4? con la conclusione da fuori di Foden, ma più tardi comincia lo show di Viktor Gyokeres, che pareggia i conti con un pregevole pallonetto in contropiede a bucare Ederson.