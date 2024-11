Lanazione.it - Addio alle cornici dorate d’Oltrarno. La bottega chiude i battenti dopo 94 anni

Leggi tutto su Lanazione.it

Firenze, 6 novembre 2024 – Il quartiere di Santo Spirito, cuore pulsante dell’Oltrarno fiorentino, perde un altro pezzo della sua storia artigianale con la chiusura dell’ultimoaio della zona. Aperta dal 1930 ladi Claudio Santurri ha visto passare quattro generazioni, dedicate alla creazione di. Sancta sanctorum della tradizione, si arrendesfide del mercato contemporaneo e abbassa la saracinesca per sempre. “Lavoro qui da quando ero ragazzo, ho visto cambiare il mondo intorno a me”, racconta ilaio, che adesso ha 63. In questo luogo, suo bisnonno, suo nonno e suo padre gli hanno tramandato un sapere prezioso: il segreto per dorare le, perfezionato attraversodi pratica e passione. “Quando ero piccolo passavo ore ad osservare mio padre e mio nonno mentre lavoravano.