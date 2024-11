Youth League 2024 25 | il Milan cade in casa del Real Madrid la Juventus non va oltre lo 0-0 contro il Lille

Leggi tutto su Sportface.it

Non si sblocca ilnella/2025. Attesi dal difficile impegno allo stadio Alfredo Di Stefano presso la Ciudad Deportiva di Valdebebas, i ragazzi di mister Guidi sono incappati nella sconfitta per 2-1il. Inizio arrembante dei Blancos, che dopo 12? sbloccano la sfida con il gol di Yanez, e al 19? raddoppiano su calcio di rigore, molto generoso,izzato da Fortea. Dopo questi schiaffi di assestamento, con Colzani bravo ad evitare guai peggiori, i rossoneri provano ad entrare in partita, ma costruiscono pochissimo nel primo tempo. Meglio nella ripresa, quando Sia al 62? accorcia le distanze col mancino su cross di Bonomi. La sfida finisce in 1010 a causa delle due espulsioni nel giro di pochi minuti di Albe e Martin, dopo che entrambi, entrati nella ripresa, hanno rimediato due cartellini gialli in breve tempo.