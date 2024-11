Sport.quotidiano.net - Stoccarda-Atalanta, formazioni e orario tv. In attacco c’è Retegui

Bergamo, 5 novembre 2024 - Ancora sulle ali dell'entusiasmo dettato dallo 'scalpo' del Napoli capolista in campionato, l'vuole fare la voce grossa anche in Champions League. Se finora il raccolto al Gewiss Stadium, con due pareggi a reti bianche contro Arsenal e Celtic, è stato piuttosto scarso e deludente, lontano da casa i nerazzurri hanno steso lo Shakhtar Donetsk con un tris di qualità e quantità. La speranza di Gian Piero Gasperini è ripetere lo stesso spartito da corsari nella gara in casa dello, in programma mercoledì 6 novembre alle 21. Le probabili(4-4-2): Nubel; Vagnoman, Chase, Rouault, Mittelstadt; Millot, Karazor, Stiller, Leweling; Touré, Undav. Allenatore: Hoeness(3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman;