Dailymilan.it - Stadio Milan, c’è la manifestazione d’interesse: via libera per il nuovo San Siro, ma Sala litiga con il Comune!

, i due clubesi hanno presentato laper ilSan: masi scontra col Comunee Inter hanno presentato la tanto attesaper quanto concerne la realizzazione delcondiviso nella zona di San. Con il passare dei giorni, la possibilità di mettere in piedi un impianto all’avanguardia nella zona dove sorge oggi il Meazza è sempre più concreta, anche se a Palazzo Marino è andata in scena una discussione tra il sindacoe gli esponenti di centrodestra e centrosinistra. Sì, perché il primo cittadinoese aveva deciso di intavolare una conferenza stampa per informare i cittadini sulle novità di San, non tenendo in considerazione gli esponenti presenti in aula, che hanno così protestato: “Non siamo utili idioti, abili a sostenere alcune proposte ma non altre“.