Thesocialpost.it - Salame ritirato dai supermercati. Il Ministero: “Contiene salmonella e listeria”

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Ildella Salute ha reso noto di aver richiamato deldai. Si tratta del Trentin e il motivo è la presenza, in un lotto, di confezioni che ospitano i batteriMonocytogenes. Il richiamo riguarda specifici lotti divenduti in confezioni da 600 grammi contrassegnati dal numero 4/37 con varie date di scadenza: 5 dicembre 2024, 7 dicembre 2024, 8 dicembre 2024, 10 dicembre 2024, 11 dicembre 2024, 12 dicembre 2024, 14 dicembre 2024, 17 dicembre 2024, 18 dicembre 2024, 19 dicembre 2024, 21 dicembre 2024, 24 dicembre 2024, 25 dicembre 2024 e 27 dicembre 2024. Ildella Salute ha raccomandato di non consumare i prodotti interessati e ha invitato i consumatori a restituirli ai punti vendita. Questo caso si aggiunge a una serie di recenti allergie alimentari in Italia, che includono richiami per la presenza di pesticidi in beef masala,in hamburger e polpette vegetali, e altre problematiche relative a prodotti come i crauti e la salsiccia.